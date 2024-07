Rybakina meldt zich af voor olympisch tennistoernooi

PARIS (ANP) - Tennisster Elena Rybakina uit Kazachstan heeft zich afgemeld voor het olympisch tennistoernooi in Parijs. De 25-jarige tennisster, die als derde was geplaatst, heeft dat enkele uren na de loting bekendgemaakt. Ze doet niet mee aan het enkelspel en ook niet aan het gemengd dubbel, waarop ze in actie zou komen met Aleksandr Boeblik.

De Franse tennisster Caroline Garcia is door de afmelding nu als zeventiende alsnog geplaatst. Reserve Daria Saville uit Australië is door het wegvallen van Rybakina in het schema opgenomen.

Volgens de tennisfederatie van Kazachstan heeft Rybakina zich door gezondheidsproblemen moeten afmelden.