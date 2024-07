Hockeycoach Delmee raadt sporters bijwonen 'killing' opening af

PARIJS (ANP) - Bondscoach Jeroen Delmee van de Nederlandse hockeyers snapt dat sporters graag de openingsceremonie bijwonen, maar vanuit sportief oogpunt raadt hij het af. "Mijn spelers gaan niet, want het kost je zeven à acht uur waarin je staat te wachten en te slingeren. En dat is killing. Dan ben je na afloop helemaal gaar en wij moeten de volgende dag spelen", zei de coach bij een persmoment in het olympisch dorp.

Delmee was bij de Spelen van 2008 in Beijing de vlaggendrager van de Nederlandse ploeg. "Die opening was in een stadion en deze keer is het op een boot, dus het zal wat anders zijn. Maar het zal hoe dan ook uren hangen en sleuren zijn en dat is af te raden als je moet sporten."

Chef de mission Pieter van den Hoogenband bracht als tegenargument in dat de sporters er "een enorme kick van krijgen". "Ik heb als chef de mission mogen ervaren wat het met sporters doet en het is waanzinnig bijzonder. Onze sporters zijn wel zo ervaren dat ze weloverwogen het besluit kunnen nemen of ze de ceremonie willen bijwonen."

De sporters varen vrijdagavond met boten over de Seine bij de opening van de Spelen.