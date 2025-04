Moeder Facebook voert resultaten verder op ondanks handelsoorlog

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms heeft zijn omzet en winst in het eerste kwartaal opnieuw flink opgevoerd. Dit lijkt een signaal dat de advertentietak van het socialemediaconcern vooralsnog goed standhoudt ondanks de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump.

Meta zette een kwartaalomzet van ruim 42 miljard dollar in de boeken. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 35 procent tot afgerond 17 miljard dollar.

"We hebben een sterke start gemaakt van een belangrijk jaar, onze gemeenschap blijft groeien en ons bedrijf presteert zeer goed", zei topman Mark Zuckerberg in een toelichting. "We boeken goede vooruitgang met AI-brillen en Meta AI, dat nu bijna 1 miljard maandelijkse actieve gebruikers heeft", voegde hij ook toe.

Beleggers lijken enthousiast over de cijfers. Het aandeel Meta ging woensdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street behoorlijk omhoog.