Wall Street put hoop uit bericht over toenadering VS en China

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street trokken zich woensdag op aan een bericht dat de Verenigde Staten proactief contact hebben gezocht met China om te onderhandelen over tariefkwesties. Dat zorgde voor hoop op onderhandelingen en daarmee ook op een de-escalatie van de handelsstrijd tussen de twee grootmachten. Daarmee werden eerdere zorgen van beleggers over de Amerikaanse economie deels weggenomen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 40.669,36 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 5569,06 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt op 17.446,34 punten. Aan het begin van de handelsdag was nog sprake van stevige koersverliezen.

Het nieuws over de Amerikaanse toenadering tot China komt van een bericht van Yuyuantantian, een Weibo-account gelieerd aan de Chinese staatstelevisie. Daarin werden bronnen aangehaald. Ook voegde het account toe dat China niet hoeft te onderhandelen totdat de VS de eerste stappen zetten.