Moeder webwinkel Temu kampt met zwakke verkopen in China zelf

SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG/RTR) - PDD Holdings, het moederbedrijf van webwinkelconcern Temu, is er afgelopen kwartaal niet in geslaagd om met zijn omzet en winst aan de marktverwachtingen te voldoen. Promoties en kortingen bij het Chinese concern wisten prijsbewuste consumenten in met name China zelf er niet toe te verleiden om zoveel uit te geven op de e-commerceplatforms als alom door kenners was voorzien.

De opbrengsten groeiden weliswaar met 44 procent op jaarbasis tot omgerekend zo'n 13 miljard euro en het bedrijf zag ook de winst flink toenemen. Maar analisten hadden in doorsnee op betere cijfers gerekend. In de voorbeurshandel op Wall Street ging PDD donderdag ook hard omlaag.

De teleurstellende resultaten laten zien hoe PDD, ondanks een bloeiende overzeese business met de populaire shopping-app Temu, worstelt met zwakke Chinese consumentenbestedingen. De hoge jeugdwerkloosheid en de crisis in de vastgoedsector in China hebben het consumentenvertrouwen aangetast. Dit remt de verkopen op Pinduoduo, PDD's binnenlandse verkoopplatform.

In het buitenland blijft PDD wel flink groeien. Het bedrijf investeert fors in Temu om zijn wereldwijde aanwezigheid te vergroten. Temu werd een van de meest gedownloade apps in de Verenigde Staten en begint zelfs het Amerikaanse Amazon uit te dagen in bepaalde segmenten.