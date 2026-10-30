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Moederbedrijf AH neemt Tesco-supers in Tsjechië en Slowakije over

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Ahold Delhaize, eigenaar van onder meer supermarktketen Albert Heijn, neemt honderden supermarkten van het Britse Tesco in Tsjechië en Slowakije over. Het supermarktconcern betaalt 1,2 miljard euro voor de volledige overname van de activiteiten van Tesco in de twee Europese landen.
Door de deal wordt Ahold Delhaize eigenaar van ruim 360 supermarkten, hypermarkten en buurtsupermarkten, plus ruim honderd franchisewinkels. Samen zijn die goed voor een omzet van ongeveer 3,5 miljard euro. Er werken ruim 14.000 mensen. "Deze overname is een belangrijke stap in het versterken van onze positie in Midden- en Zuidoost-Europa", stelt topman Frans Muller in een toelichting op de overname.
Voor Tesco betekent de verkoop dat het zich meer kan richten op zijn belangrijkste activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, meldt het Britse bedrijf in een afzonderlijke verklaring.
De deal wordt naar verwachting in de tweede helft van 2027 afgerond, mits toezichthouders ermee akkoord gaan.
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