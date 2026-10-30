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Chipbedrijven onder druk op Damrak na resultaten Intel en Amazon

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een klein verlies begonnen. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden onder druk na tegenvallende kwartaalresultaten van chipproducent Intel en tech- en webwinkelconcern Amazon. Donderdag zorgden teleurstellende kwartaalcijfers van Google-moederbedrijf Alphabet al voor koersdruk onder de AI-gerelateerde aandelen.
Intel, een belangrijke klant van de chipmachines van ASML, koerst af op een openingsverlies van 23 procent op Wall Street. De Amerikaanse chipfabrikant gaf een zwakke verwachting af voor het huidige kwartaal, waarbij werd gewezen op een vertraging in de markt voor pc's. Ook Amazon lijkt flink lager te gaan openen. Alphabet sloot donderdag bijna 13 procent lager en zag ongeveer een half biljoen aan beurswaarde verdampen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1140,62 punten. ASMI, Besi en ASML stonden onderaan met verliezen tot 4,5 procent.
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