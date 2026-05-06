Moederbedrijf Albert Heijn ziet omzet dalen door zwakke dollar

ZAANDAM (ANP) - Ahold Delhaize, eigenaar van onder meer Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar minder omzet geboekt als gevolg van nadelige valutaeffecten. Het concern heeft al tijden last van de gedaalde waarde van de dollar.

De totale opbrengsten bedroegen 22,3 miljard euro, 4,3 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Zonder ongunstige wisselkoersen zou dat een stijging van 2 procent zijn geweest. De Verenigde Staten vormen de belangrijkste afzetmarkt voor Ahold Delhaize en zijn goed voor bijna 60 procent van de totale omzet.

In de VS, waar Ahold Delhaize ketens heeft zoals Food Lion, Giant en Stop & Shop, stegen de verkopen het minst, met 1,5 procent. In Europa was dit 2,7 procent.

De bedrijfswinst van het in Zaandam gevestigde Ahold Delhaize groeide in het eerste kwartaal met 1,7 procent tot 895 miljoen euro. Topman Frans Muller spreekt van sterke resultaten.