Moederbedrijf Babboe krijgt uitstel van betaling in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Fietsfabrikant Accell, bekend van merken als Babboe, Batavus en Sparta, blijft kampen met financiële problemen. Het bedrijf meldt woensdag dat voorlopig uitstel van betaling is verleend aan zijn Nederlandse entiteiten.

Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. Accell meldt dat deze stap is gezet na "een grondige evaluatie van alle mogelijke alternatieven". In februari bereikte de fabrikant een akkoord met aandeelhouders en kredietverstrekkers over extra financiering en een aanzienlijke vermindering van de schuld. Daarbij is het eigendom van Accell overgedragen aan de kredietverstrekkers, maar dit was volgens het bedrijf niet bedoeld als eigendomsstructuur voor de langere termijn.

Sindsdien heeft Accell naar eigen zeggen alle mogelijke opties voor de toekomst onderzocht, door gesprekken met verschillende partijen, het beoordelen van meerdere biedingen en het aanvragen van goedkeuring door toezichthouders voor een mogelijke fusie.