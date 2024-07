JD Vance zit in de hoek waar de klappen vallen: vertrek Biden 'politieke sucker punch'

Het gaat niet zo lekker met JD Vance, de oerconservatieve vicepresidentskandidaat van Donald Trump. Niemand lacht om zijn grapjes en hij blijkt in het verleden knettergekke standpunten in te hebben genomen over stemrecht en kinderloze vrouwen. Trump heeft naar verluidt nu al spijt van het naar voren schuiven van zijn jeugdige running mate, die de bibbers krijgt van Kamala Harris.

Vance noemde de opkomst van Kamala Harris als presidentskandidaat binnenskamers een onverwachte tegenvaller. Hij verwoordde het volgens The Washington Post als 'een soort politieke sucker punch', een onverwachte klap, toen president Joe Biden zich terugtrok als kandidaat.

Vance voelt de bui al hangen

In een gesprek met geldschieters afgelopen weekend erkende Republikein Vance dat de charismatische en energieke Harris een probleem vormt. “Het slechte nieuws is dat Kamala Harris niet dezelfde bagage met zich meedraagt als Biden", aldus Vance. “Kamala is een stuk jonger. En Kamala Harris worstelt overduidelijk niet met dezelfde problemen als Joe Biden.”

Vance vertelde over de nieuwe Republikeinse strategie voor de komende maanden. Aangezien mensen nog niet erg bekend zijn met de 59-jarige vicepresident Harris, biedt dit de Trump-campagne de 'unieke mogelijkheid' om het beeld van haar bij kiezers in te printen. Vance maakt duidelijk dat de campagne zal hameren op impopulaire standpunten die Harris in het verleden heeft ingenomen.