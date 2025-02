Moederbedrijf Booking.com bij stijgers op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Booking Holdings behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter websites als Booking.com, Rentalcars, Priceline en Kayak, profiteerde van een drukke vakantieperiode in het vierde kwartaal en zag het aantal overnachtingen sterker dan verwacht groeien. Ook de winst viel hoger uit dan voorzien. Daarnaast wil het bedrijf voor miljarden aan eigen aandelen inkopen.

Booking-topman Glenn Fogel verklaarde ook begin dit jaar nog altijd een sterke vraag naar reizen te zien. Het bedrijf waarschuwde wel dat de sterke Amerikaanse dollar een negatieve impact zal hebben op de toekomstige resultaten. Het aandeel werd 3,2 procent hoger gezet.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen was wisselend, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 43.932 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 6111 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 19.996 punten.

De S&P 500-index, die deze week twee keer een nieuw recordniveau bereikte, koerst af op een nipte weekwinst. De Dow en de Nasdaq stevenen af op kleine verliezen op weekbasis. De beurshandel stond deze week vooral in het teken van de onzekerheid over het handelsbeleid van president Donald Trump, die dreigt met importheffingen tegen veel landen.

UnitedHealth zakte 9,1 procent. Beleggers schrokken van een bericht van The Wall Street Journal. Volgens de zakenkrant is het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek gestart naar de factureringspraktijken van de zorgverzekeraar.

Dropbox kelderde 10,5 procent na teleurstellende resultaten van het cloudopslagbedrijf. Walmart verloor opnieuw, waarbij het aandeel 1,1 procent lager werd gezet. De grootste supermarktketen van de VS zakte een dag eerder 6,5 procent na een tegenvallende winstvoorspelling voor dit jaar.

Alibaba zette de opmars voort en steeg 5,4 procent. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, bekend van AliExpress, won een dag eerder al ruim 8 procent in New York na goed ontvangen resultaten. In Hongkong, waar Alibaba ook een notering heeft, steeg het aandeel vrijdag meer dan 14 procent.