Afwijzing gratis anticonceptie blijft overeind

DEN HAAG (ANP) - Volwassen vrouwen moeten blijven betalen voor anticonceptiemiddelen. Het gerechtshof in Den Haag heeft een eis voor gratis anticonceptie terecht verworpen, zegt de Hoge Raad vrijdag.

Bureau Clara Wichmann en andere organisaties willen vergoeding van dergelijke middelen door de Staat, omdat ze ervan uitgaan dat vrouwen meestal voor de kosten opdraaien. Dat vinden ze niet eerlijk. Het gerechtshof wees de vordering af, net als eerder de rechtbank, en had daar dus volgens de Hoge Raad gelijk in. Rechtbank en hof stelden dat het niet de verantwoordelijkheid is van de Staat dat vrouwen meestal betalen, áls dat al zo is. Dat laatste staat namelijk volgens het hof ook niet eens vast.

Volgens de Hoge Raad is er geen recht op kosteloze anticonceptie. Als er een indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen is doordat vrouwen de kosten van hun anticonceptiemiddelen meestal voor hun rekening nemen, is de Staat daar niet schuldig aan. En het feit dat de Staat in het verleden hormonale anticonceptie wel heeft vergoed, betekent volgens de Hoge Raad niet dat anticonceptiemiddelen voor vrouwen ook nu kosteloos ter beschikking moeten komen.

De eisers lieten meteen weten zich, samen met nog meer partijen, op vervolgstappen te beraden. "Ook de politiek is aan zet om deze traditionele ongelijkheid recht te zetten en om gratis anticonceptie te bewerkstelligen", zeggen ze.