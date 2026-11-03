Moederbedrijf Booking.com ziet reisvraag afzwakken door onrust

Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft minder omzet en winst geboekt in het afgelopen kwartaal. De vraag naar reizen zwakte volgens het reisbedrijf tegen het einde van het afgelopen kwartaal wat af. Dat kwam volgens Booking Holdings onder andere door onrust in enkele Europese steden, zoals in Parijs en door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten.

Het aantal overnachtingen dat klanten via sites van het bedrijf boekten nam in het derde kwartaal wel toe tot 345 miljoen, 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 1 procent af tot 8,9 miljard dollar en de nettowinst zakte tot 2,7 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 2,4 miljard euro.

Booking Holdings zette een omzetvermindering van 900 miljoen dollar in de boeken en nam een verlies van 100 miljoen dollar op in verband met een zaak van marktwaakhond FTC, meldt het bedrijf. Zonder deze kostenpost zou de omzet met 9 procent zijn gestegen tot 9,8 miljard dollar.