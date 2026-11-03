Wall Street sluit overwegend hoger na herstel techaandelen

NEW YORK (ANP) - Wall Street is dinsdag overwegend hoger gesloten. Nadat techaandelen maandag flink onder druk stonden, toonden de grote bedrijven dinsdag weer herstel. Beleggers deden het verder rustig aan in aanloop naar de uitslagen van midterms in de Verenigde Staten. Bij de verkiezingen dreigt de Republikeinse Partij van president Donald Trump de meerderheid in beide huizen van het Congres te verliezen. Een meerderheid van de Democraten in beide huizen zou kunnen leiden tot strenger toezicht op AI, maatregelen tegen datacenters en meer regulering van het bedrijfsleven.

Chipbedrijf Marvell Technology maakte een dag eerder nog een koersval van 10 procent maar steeg nu 0,3 procent. Micron Technology steeg 2,6 procent en Sandisk won 4,8 procent. Chipfabrikant AMD won 3,7 procent in aanloop naar de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,4 procent lager en kwam uit op 51.786,72 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,4 procent tot 7586,92 punten en de Nasdaq, die maandag nog ruim 1 procent verloor won nu 0,8 procent op 25.372,01.

Apple

Apple boekte afgelopen kwartaal een recordomzet en een recordwinst, maar de omzetgroei viel lager uit dan een kwartaal eerder. Ook de verkopen in China en de inkomsten uit diensten vielen tegen. De iPhone-maker rekent daarnaast op lagere winstmarges in het huidige kwartaal door de stijgende kosten voor geheugenchips. Het aandeel werd 1,9 procent lager gezet.

Intel steeg 1 procent na de forse koersval in de afgelopen twee handelsdagen. De chipfabrikant raakte vrijdag al 29 procent aan beurswaarde kwijt en verloor maandag nog eens bijna 9 procent, na een tegenvallend kwartaalbericht.

Palantir

Palantir verloor 1,7 procent. De omzet van het bedrijf, dat software ontwikkelt voor het analyseren van grote hoeveelheden data voor bedrijven, het leger en veiligheidsdiensten, verdubbelde bijna en overschreed voor het eerst de 2 miljard dollar, dankzij de sterke vraag naar AI-gestuurde software. De verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.

Disney gaat volgens Bloomberg flink snijden in de kosten. Het bedrijf heeft zijn managers gevraagd om de kosten jaarlijks met 20 procent te verlagen, waardoor mogelijk wereldwijd duizenden banen verdwijnen. Het aandeel won 1 procent.