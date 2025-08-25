ECONOMIE
Moederbedrijf Douwe Egberts fors hoger op Damrak na overnamebod

Economie
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 9:15
anp250825061 1
AMSTERDAM (ANP) - JDE Peet's behoorde maandag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse frisdrankenconcern Keurig Dr Pepper, bekend van 7UP, Schweppes en Dr Pepper, wil het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick overnemen voor 15,7 miljard euro, ofwel 31,85 euro per aandeel.
De overname wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar afgerond. Volgens topman Rafa Oliveira van JDE Peet's biedt de overnamesom een aantrekkelijke premie voor de aandeelhouders.
Het aandeel JDE Peet's werd maandag 17 procent meer waard op 31,18 euro. Het koffie- en theebedrijf kreeg in mei 2020 een notering op het Damrak voor een prijs van 31,50 euro per aandeel.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 912,46 punten.
