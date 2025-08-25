VNG deelt nieuwe gids met gemeenten als voorbereiding op crises

UTRECHT (ANP) - Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op noodsituaties en rampen, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die heeft daarom een nieuwe handreiking uitgebracht. Onder meer door geopolitieke spanningen en klimaatverandering is het volgens de organisatie cruciaal om de samenleving te versterken.

De VNG heeft als voorbeeld onder meer gekeken naar de grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Belangrijke voorzieningen kwamen hierbij onder vuur te liggen, zoals elektriciteitsnetwerken en communicatiesystemen. De VNG ziet dat gemeenten die nauw samenwerken met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties weerbaarder zijn tegen dit soort dreigingen. Verder helpt het als inwoners hun burgemeester en andere bestuurders kennen. "Dit zorgt voor vertrouwen."

De handreiking bevat 41 maatregelen die gemeenten kunnen nemen als zoiets ook in Nederland gebeurt. Die gaan bijvoorbeeld over het behouden van voldoende drinkwater en voedsel, of over wat te doen als de stroom langdurig uitvalt. Ook moeten gemeenten ervoor zorgen dat de democratie kan doorgaan tijdens een crisis. Zo moeten verkiezingen, demonstraties en besluitvorming altijd mogelijk blijven. In de handreiking staan ook maatregelen die gemeenten kunnen nemen om zich voor te bereiden op een crisis.