ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VNG deelt nieuwe gids met gemeenten als voorbereiding op crises

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 9:09
anp250825060 1
UTRECHT (ANP) - Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op noodsituaties en rampen, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die heeft daarom een nieuwe handreiking uitgebracht. Onder meer door geopolitieke spanningen en klimaatverandering is het volgens de organisatie cruciaal om de samenleving te versterken.
De VNG heeft als voorbeeld onder meer gekeken naar de grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Belangrijke voorzieningen kwamen hierbij onder vuur te liggen, zoals elektriciteitsnetwerken en communicatiesystemen. De VNG ziet dat gemeenten die nauw samenwerken met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties weerbaarder zijn tegen dit soort dreigingen. Verder helpt het als inwoners hun burgemeester en andere bestuurders kennen. "Dit zorgt voor vertrouwen."
De handreiking bevat 41 maatregelen die gemeenten kunnen nemen als zoiets ook in Nederland gebeurt. Die gaan bijvoorbeeld over het behouden van voldoende drinkwater en voedsel, of over wat te doen als de stroom langdurig uitvalt. Ook moeten gemeenten ervoor zorgen dat de democratie kan doorgaan tijdens een crisis. Zo moeten verkiezingen, demonstraties en besluitvorming altijd mogelijk blijven. In de handreiking staan ook maatregelen die gemeenten kunnen nemen om zich voor te bereiden op een crisis.
Vorig artikel

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

Volgend artikel

Moederbedrijf Douwe Egberts fors hoger op Damrak na overnamebod

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

ANP-200193353

Wetenschappelijk bewezen: Wijndrinkers zijn muggenmagneten

anp240825057 1

Vader overleden Nederlandse jongens Istanbul buiten levensgevaar