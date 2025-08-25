ECONOMIE
Titelverdedigster Sabalenka verder op hardcourt van New York

Sport
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 9:22
anp250825064 1
NEW YORK (ANP) - Titelverdedigster Aryna Sabalenka is door naar de tweede ronde van de US Open. De nummer 1 van de wereld won in twee sets van de Zwitserse Rebeka Masarova: 7-5 6-1. Sabalenka treft de Russische Polina Koedermetova om een plek bij de laatste 32 tennissters.
Sabalenka kreeg de overwinning zeker niet cadeau en moest in het Arthur Ashe Stadium van New York nog hard werken voor haar punten. "Ik begon voor mijn gevoel niet optimaal aan de eerste games van de partij, maar daarna vond ik wel mijn ritme", aldus Sabalenka.
