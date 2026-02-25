Amsterdamse tuinen bevatten vaak te veel lood: "Bewoners schrokken wel, ze hebben een moestuin"

Eén op de zes tuinen in Amsterdam bevat ongezond veel lood, blijkt uit onderzoek - door de gemeente gratis aangeboden loodchecks - in ruim achtduizend tuinen in de stad. Vooral voor jonge kinderen kan dat schadelijk zijn, aldus Het Parool.

Met lood vervuilde grond is vooral een risico voor kleine kinderen tot een jaar of 6. Lood schaadt de hersenontwikkeling en dus moet worden voorkomen dat kinderen het metaal spelenderwijs binnenkrijgen. In wijken waar dat risico bestaat, biedt de gemeente Amsterdam daarom sinds vier jaar een gratis loodcheck aan.