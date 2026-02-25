ECONOMIE
Amsterdamse tuinen bevatten vaak te veel lood: "Bewoners schrokken wel, ze hebben een moestuin"

gezondheid
door Redactie
woensdag, 25 februari 2026 om 10:36
bijgewerkt om woensdag, 25 februari 2026 om 11:42
Eén op de zes tuinen in Amsterdam bevat ongezond veel lood, blijkt uit onderzoek - door de gemeente gratis aangeboden loodchecks - in ruim achtduizend tuinen in de stad. Vooral voor jonge kinderen kan dat schadelijk zijn, aldus Het Parool.
Met lood vervuilde grond is vooral een risico voor kleine kinderen tot een jaar of 6. Lood schaadt de hersenontwikkeling en dus moet worden voorkomen dat kinderen het metaal spelenderwijs binnenkrijgen. In wijken waar dat risico bestaat, biedt de gemeente Amsterdam daarom sinds vier jaar een gratis loodcheck aan.
De loodchecks blijken geen overbodige luxe. Van de via de gemeente onderzochte tuinen geldt 39 procent als schoon. Maar liefst 17 procent, één op de zes tuinen, blijkt er slecht aan toe. De bewoners krijgen het advies om hun tuin anders in te richten en, op termijn, te saneren. Nog eens 44 procent valt in de tussencategorie 'matig'.
Bron: Het Parool

