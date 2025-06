Moederbedrijf Monsterboard vraagt uitstel van betaling aan in VS

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - Het moederbedrijf van vacaturesite Monsterboard heeft uitstel van betaling aangevraagd in de Verenigde Staten. CareerBuilder + Monster hoopt zo een nieuwe eigenaar te vinden, terwijl het een plan uitwerkt om schuldeisers terug te betalen.

De onderneming is een zogeheten Chapter 11-procedure gestart. Dat geeft het bedrijf de mogelijkheid aan een doorstart te werken terwijl de activiteiten blijven doorgaan.

Monsterboard was eerder onderdeel van Monster, een dochter van uitzendconcern Randstad. Vorig jaar werd Monster samengevoegd met branchegenoot CareerBuilder. Randstad heeft nu nog maar een minderheidsbelang in handen. Een woordvoerder van Randstad zegt niet voor CareerBuilder + Monster te kunnen spreken.

De financiële problemen bij het bedrijf kwamen eerder al aan het licht. Zowel Monster als CareerBuilder werd groot in de jaren negentig toen internetgebruik nog in opkomst was. Inmiddels hebben ze te maken met concurrentie van platforms als LinkedIn en Indeed.