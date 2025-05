Moederbedrijf Mora en Van Dobben wil helft fabrieken sluiten

TILBURG (ANP) - Snackfabrikant Van Geloven, bekend van merken als Mora en Van Dobben, is van plan om de helft van zijn productielocaties in Nederland en België te sluiten. De voorgenomen ingreep heeft gevolgen voor 142 medewerkers, van wie 67 in Nederland, meldt het bedrijf. Met de plannen hoopt het concern de continuïteit van het bedrijf te borgen en verder te groeien in Nederland, België en daarbuiten.

Drie productielocaties in Wijk bij Duurstede, Cuijk en in het Belgische Mol moeten in de loop van 2026 sluiten, maakte Van Geloven bekend. De fabrikant van bekende snacks heeft nu nog zes productielocaties en bij het bedrijf werken in totaal ruim 1100 medewerkers. De drie grotere overgebleven fabrieken staan in Tilburg, Helmond en Maastricht.

De precieze gevolgen voor de werknemers zijn nog onduidelijk. Donderdag zijn alle medewerkers over de voorgenomen reorganisatie geïnformeerd. Ook zijn overleggen met de betreffende ondernemingsraden gestart.

'Zekerheid'

"Met de voorgenomen concentratie van onze productielocaties borgen we een solide basis die nodig is om concurrerend te blijven in een sterk veranderende markt met toenemende inflatie", legt commercieel directeur Walter van de Ven de geplande reorganisatie uit. "Deze stap helpt ons om onze marktpositie te versterken en geeft ons de mogelijkheid om te groeien en nieuwe kansen te benutten."

Van Geloven realiseert zich naar eigen zeggen dat de plannen ingrijpend zijn voor medewerkers en hun gezinnen. "Wij zullen medewerkers uiteraard met zorg en respect ondersteunen in deze moeilijke periode. Dit uitgangspunt zal leidend zijn in de gesprekken met de ondernemingsraden en de vakbonden", zegt Van de Ven. "We streven ernaar om dit traject zo snel mogelijk af te ronden, zodat we onze medewerkers zo snel mogelijk zekerheid kunnen geven."