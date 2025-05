NL-Alerts Botlekgebied en Leiden ingetrokken

ROTTERDAM/LEIDEN (ANP) - De NL-Alerts die donderdagochtend werden verstuurd in Leiden en in het gebied van de Botlek tot Goeree-Overflakkee, zijn ingetrokken. In Leiden heeft de brandweer de uitstroom van biogas gestopt uit de overdrukbeveiliging van een opslagtank van een afvalwaterzuivering. En in het Botlekgebied is geen stankoverlast meer. Daar was een tijd een gaslucht te ruiken, doordat een kleine hoeveelheid geurstof was gelekt die aan aardgas wordt toegevoegd.

De scheepvaart op het Rijn-Schiekanaal bij Leiden kan worden hervat. Ook de gasten van camping Vlietland mogen weer terug. De veiligheidsregio adviseert mensen om goed te ventileren door ramen en deuren open te zetten. Biogas is al bij zeer lage concentraties te ruiken, waardoor er nog een tijd "een lichte onaangename geur" kan blijven hangen. Dit is niet gevaarlijk, stelt de veiligheidsregio.