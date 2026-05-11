Moederbedrijf Nexperia wil procedure tegen Nederland beginnen

JIAXING (ANP) - Wingtech, het Chinese moederbedrijf van het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia, wil een arbitrageprocedure tegen Nederland beginnen. Het bedrijf zint op compensatie omdat Nederlands ingrijpen voor ruim 8 miljard dollar aan schade zou hebben gezorgd. Dat meldt Wingtech na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans plaatste Nexperia vorig jaar tijdelijk onder curatele, want hij was bang dat topman Wing Zhang het Europese deel van het bedrijf zou verplaatsen naar China. Ook begonnen bestuurders van Nexperia een zaak bij de ondernemingskamer. Dit alles leidde tot een diplomatieke rel en de Europese en Chinese onderdelen van Nexperia opereren sindsdien als twee aparte bedrijven.

De situatie leidt mogelijk tot verlies van de beursnotering in Shanghai, stelt Wingtech. Nu er geen toegang meer is tot IT-systemen met financiële gegevens van Nexperia kan er geen standaardcontroleverklaring worden afgegeven voor de jaarrekening. Dat is essentieel voor een beursgenoteerd bedrijf.