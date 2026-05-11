Berendsen: bevroren Russische tegoeden gebruiken voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Alle opties voor financiële steun aan Oekraïne moeten op tafel liggen, ook het gebruik van Russische bevroren tegoeden, vindt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken). Voor 2026 en 2027 hebben de EU-lidstaten uiteindelijk gekozen voor een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne, maar "dat is een oplossing die Oekraïne de komende tijd helpt, maar daarna niet meer", zei Berendsen voor het begin van de bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

"Dat betekent dat we altijd weer zullen moeten kijken naar eventuele nieuwe mogelijkheden om Oekraïne te kunnen financieren. Want ze hebben onze steun keihard nodig", zei Berendsen.

Minister Eelco Heinen (Financiën) zou vorige week in een besloten bijeenkomst in Brussel het animo voor het gebruik van Russische tegoeden bij zijn collega's hebben gepeild.

Berendsen gaat maandag niet proberen hiervoor steun te vinden, zei hij. België is fel tegen het gebruik ervan.