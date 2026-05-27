Moederbedrijf Temu boekt meer omzet, kampt wel met concurrentie

Economie
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 15:40
SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - Het moederbedrijf van de Chinese webwinkel Temu heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt. Wel viel de groei tegen vergeleken met de verwachtingen van analisten. Het bedrijf, PDD Holdings, heeft nog altijd last van hevige concurrentie in China.
De omzet groeide in het afgelopen kwartaal met 11 procent naar 106,2 miljard yuan, zo'n 13,5 miljard euro. Analisten hadden volgens persbureau Bloomberg in doorsnee gerekend op 108,6 miljard yuan.
Het e-commercebedrijf hield er een lagere nettowinst aan over. De winst zakte met 15 procent tot 12,5 miljard yuan. PDD Holdings wijst in zijn resultaten op hogere kosten voor onder meer het afhandelen van orders en het verwerken van betalingen.
Temu, dat bekendstaat om zijn goedkope producten, heeft ook te maken met kritiek. Zo zeiden Europese consumentenorganisaties vorig jaar na onderzoek dat zeven van de tien producten die via Chinese webshops als Temu Europa binnenkomen, niet voldoen aan de veiligheidsnormen.
