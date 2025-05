Moederbedrijf Temu groeit minder hard door handelsspanningen

SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - De omzet van het Chinese moederbedrijf van webwinkel Temu is het afgelopen kwartaal een stuk minder hard gegroeid dan in de periodes daarvoor. E-commercebedrijf PDD Holdings heeft last van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten en worstelt met toegenomen concurrentie in thuismarkt China.

De omzet van het concern in het kwartaal dat in maart eindigde, steeg met 10 procent tot 95,7 miljard yuan (ongeveer 11,7 miljard euro) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Een jaar geleden wist PDD Holdings de opbrengsten nog ruim te verdubbelen. De nettowinst ging het afgelopen kwartaal met bijna 50 procent omlaag.

Het Chinese bedrijf heeft veel succes geboekt met de uitbreiding naar landen buiten China. Maar de groeivooruitzichten worden belemmerd door maatregelen van de Trump-regering gericht op Chinese e-commercebedrijven, zoals het afschaffen van de vrijstelling voor heffingen op kleine pakketjes.