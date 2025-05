Tesla stijgt op Wall Street na belofte topman Elon Musk

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging van topman Elon Musk om zich weer volledig te richten op zijn bedrijven, waaronder de elektrische autofabrikant. De miljardair, die ook eigenaar is van berichtenplatform X en ruimtevaartbedrijf SpaceX, zei afgelopen week al dat hij zijn politieke activiteiten fors wilde afbouwen. Het aandeel Tesla steeg bijna 4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was positief. Amerikaanse beleggers konden voor het eerst reageren op het besluit van Trump om zijn importheffingen op Europese goederen weer uit te stellen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent hoger op 41.986 punten. De brede S&P 500-index steeg 1,2 procent tot 5871 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 19.011 punten. Maandag waren de Amerikaanse beurzen dicht vanwege Memorial Day.