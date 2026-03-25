Boksster Heijnen (26) beëindigt carrière 'eerder dan gepland'

ROOSENDAAL (ANP) - Boksster Chelsey Heijnen heeft haar topsportloopbaan "eerder dan gepland" beëindigd. De 26-jarige Roosendaalse schrijft op Instagram dat ze nog door wilde tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, maar "die deur is gesloten". "Maar waar deuren sluiten, gaan of moeten er andere open", aldus Heijnen, die werk heeft gevonden bij een niet nader genoemd bedrijf.

Heijnen debuteerde in 2024 in Parijs op de Olympische Spelen. Daar verloor ze in de kwartfinales. Op de WK in 2022 veroverde ze brons.

"Na lang nadenken is er een eind aan het tijdperk boksen gekomen. Genoeg is genoeg. I've done it all. NK's, EK's, WK, Olympische Spelen: nagenoeg overal een plak, op de Spelen na met de vijfde plek. Het vlammetje is uit", schrijft Heijnen.