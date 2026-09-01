Iraans leger meldt begin van 'beslissende operatie' tegen VS

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Het Iraanse leger zegt begonnen te zijn met een "beslissende operatie" tegen doelen van de Verenigde Staten in de regio. Daarmee reageert Iran op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de Straat van Hormuz.

De Iraanse krijgsmacht zegt tegen staatspersbureau Tasnim dat "Amerikaanse doelen en belangen in de regio" worden bestookt met raketten en drones. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Iran juist om niet met een vergeldingsaanval te komen. Volgens hem zouden de Amerikanen dan nog veel harder en omvangrijker terugslaan.

Iraanse media berichtten dinsdag over explosies in meerdere steden aan de Straat van Hormuz. Daarbij zouden de Amerikanen ook een bewoond gebied hebben getroffen waar een bruiloft aan de gang was. De autoriteiten meldden twee doden en meerdere gewonden.

Ook het vliegveld van Jiroft werd volgens staatsmedia getroffen, op zo'n 200 kilometer van de belangrijke zeestraat.