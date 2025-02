Mogelijk tijdelijk bestuur bij FNV als termijn binnenkort afloopt

UTRECHT (ANP) - Bij FNV liggen meerdere opties op tafel als de termijn van het huidige vakbondsbestuur op 8 maart afloopt. De grootste vakbond van Nederland is in een bestuurscrisis beland, waarna de verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur en een nieuwe voorzitter werden opgeschort. Het is mogelijk dat er na het aflopen van de huidige termijn een interim-bestuur wordt aangesteld of dat het huidige bestuur langer blijft, laat een woordvoerder van de bond weten.

Als er een interim-bestuur zou aantreden is nog onduidelijk wie daar deel van gaan uitmaken. Vrijdag komen het Ledenparlement en de Raad van Toezicht samen en dan moet meer duidelijk worden over wat er gebeurt zodra de huidige termijn van het vakbondsbestuur afloopt. De afgelopen weken nam de onrust bij de bond toe, onder meer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Door zorgen over de sociale veiligheid werd er door eigen werknemers gestaakt.

De interne bond FNV Personeel, die de belangen van FNV-medewerkers behartigt, wacht de bijeenkomst van vrijdag af. Hoe een interim-bestuur eruit zou komen te zien of wie dat kiest, zijn allemaal vragen die nog voorliggen en waar geen antwoorden op zijn, klinkt het bij FNV Personeel.