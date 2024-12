Mogelijke acceptatieplicht contant geld kost honderden miljoenen

AMSTERDAM (ANP) - Instellingen zijn zeker 730 miljoen euro kwijt als er in Nederland een wettelijke verplichting komt om contant geld te accepteren. 84 procent daarvan zou voor rekening komen van onbemande tankstations en laadstations voor elektrische auto's, omdat deze nu in grote mate draaien op betaalautomaten die geen cash accepteren. Dit komt naar voren uit onderzoek van SEO in opdracht van Betaalvereniging Nederland en ondernemers.

De eenmalige kosten komen vooral voort uit het aanpassen of vervangen van bestaande betaalautomaten zodat deze ook cash accepteren. Andere plekken waar deze kosten hoog zouden oplopen zijn onder meer het openbaar vervoer en parkeren. Naast deze eenmalige uitgaven komen er jaarlijks nog minimaal 60 miljoen euro aan extra kosten bij, onder meer voor het transport van contant geld en de extra tijd die werknemers kwijt zijn aan het verwerken van cashbetalingen.

In Europees verband wordt gewerkt aan een verplichting om contante betalingen te accepteren. In Nederland geldt zo'n plicht nog niet.