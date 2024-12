Montenegro levert mede-oprichter Terraform Labs uit aan VS

PODGORICA (ANP/RTR/AFP) - Montenegro gaat de mede-oprichter van cryptobedrijf Terraform Labs Do Kwon aan de Verenigde Staten uitleveren. Dat heeft het Montenegrijnse ministerie van Justitie vrijdag bekendgemaakt. Terraform Labs zorgde in 2022 voor een crash op de cryptomarkten door de ineenstorting van TerraUSD, een zogeheten stablecoin die is gekoppeld aan stabiele activa zoals de Amerikaanse dollar om juist drastische koersschommelingen te voorkomen.

De Zuid-Koreaan wordt ook in Zuid-Korea gezocht vanwege het miljardenfaillissement van zijn bedrijf. Seoul en Washington proberen Kwon al maanden uitgeleverd te krijgen om zijn vermoedelijke rol in een fraude die verband houdt met de ondergang van zijn bedrijf. Door de crash zou ongeveer 40 miljard dollar aan investeringen zijn weggevaagd.

Kwon en Terraform Labs werden in februari vorig jaar aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) vanwege TerraUSD en zustermunt Luna. Volgens de SEC hebben het bedrijf en Kwon investeerders misleid over de stabiliteit van TerraUSD.

Kwon werd vorig jaar aangehouden op het vliegveld van Podgorica, de hoofdstad van Montenegro.