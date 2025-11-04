ECONOMIE
Motorenmerk Harley-Davidson groeit weer na reeks krimpkwartalen

Economie
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 14:10
anp041125093 1
MILWAUKEE (ANP/RTR) - Motorfietsenfabrikant Harley-Davidson heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt dan een jaar eerder. Dit is een opsteker voor de onlangs aangetreden topman Artie Starrs, want in de voorgaande kwartalen daalden de opbrengsten van het Amerikaanse bedrijf telkens.
De omzet steeg in het derde kwartaal met 17 procent tot ruim 1,3 miljard dollar. Het bekende motorenmerk dankte dit vooral aan de toegenomen verkoop aan andere dealers. De motorverkopen via eigen winkels daalden wereldwijd juist met 6 procent. Het vertrouwen onder consumenten staat volgens Harley-Davidson nog altijd onder druk, wat de vraag naar luxeproducten zoals motoren vermindert.
Harley-Davidson steunde de laatste tijd vooral op oudere motorrijders, maar probeert met de introductie van lichtere en goedkopere modellen ook jongere motorliefhebbers aan zich te binden.
De nettowinst kwam uit op 377 miljoen dollar, ruim een verdrievoudiging van het resultaat in het derde kwartaal van 2024.
