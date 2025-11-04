Zelensky bezoekt militairen in de buurt van Pokrovsk

POKROVSK (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft militairen bezocht in de buurt van Pokrovsk. Rusland probeert die stad, gelegen in de oostelijke regio Donetsk, al ruim een jaar in te nemen en de situatie komt volgens Oekraïne steeds meer onder druk te staan.

Zelensky meldt een bezoek aan een commandopost van militairen die bezig zijn met een defensieve operatie in Dobropillja, ongeveer 20 kilometer ten noorden van Pokrovsk. Er is onder meer gesproken over de situatie aan het front en "de meest dringende behoeften", aldus de president op sociale media.

Pokrovsk geldt als belangrijk logistiek knooppunt aan het front. Als Rusland erin slaagt Pokrovsk in te nemen, kan zijn leger vermoedelijk makkelijker oprukken naar Kramatorsk en Slovjansk, de twee grootste steden in het onbezette deel van Donetsk. Pokrovsk telde voor de oorlog circa 60.000 inwoners, het merendeel is inmiddels vertrokken.