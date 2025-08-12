ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Musk beticht Apple van voortrekken ChatGPT en hint op rechtszaak

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 8:24
anp120825050 1
SAN FRANCISCO (ANP) - Elon Musk beschuldigt Apple ervan ChatGPT te bevoordelen in zijn ranglijst van apps in de App Store. Hij kondigde juridische stappen aan, omdat Apple hiermee Musks eigen AI-app Grok zou benadelen.
"Apple gedraagt zich op een manier die het onmogelijk maakt voor andere AI-bedrijven dan OpenAI om de nummer 1-positie in de App Store te bereiken, wat een ondubbelzinnige overtreding van mededingingsregels is", stelde Musk op zijn eigen socialemediaplatform X. Hij schreef dat zijn eigen bedrijf in kunstmatige intelligentie, xAI, "direct juridische stappen zet".
De techmiljardair leverde geen direct bewijs dat de iPhone-maker ChatGPT bevoordeelt in de lijst van populairste apps in de App Store. Volgens marktonderzoeker Sensor Tower staat de chatbot van OpenAI ook in de Google Play Store voor Android-apparaten op de eerste plaats.
Apple en OpenAI gingen eerder een samenwerking aan voor de integratie van ChatGPT in iPhones, Macs en iPads.
Vorig artikel

Politica Nieuw-Zeeland uit parlement gezet tijdens Palestinadebat

Volgend artikel

Noors staatsfonds verwacht meer Israëlische belangen te verkopen

POPULAIR NIEUWS

anp110825117 1

Rechter: alleen Epstein en Maxwell hadden seks met minderjarigen

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

5a6c0e520f55b34be92b0ed0cc0c1201

Medegevangene: Ghislain zegt 'dirt' te hebben over Trump

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk