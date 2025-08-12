Musk beticht Apple van voortrekken ChatGPT en hint op rechtszaak

SAN FRANCISCO (ANP) - Elon Musk beschuldigt Apple ervan ChatGPT te bevoordelen in zijn ranglijst van apps in de App Store. Hij kondigde juridische stappen aan, omdat Apple hiermee Musks eigen AI-app Grok zou benadelen.

"Apple gedraagt zich op een manier die het onmogelijk maakt voor andere AI-bedrijven dan OpenAI om de nummer 1-positie in de App Store te bereiken, wat een ondubbelzinnige overtreding van mededingingsregels is", stelde Musk op zijn eigen socialemediaplatform X. Hij schreef dat zijn eigen bedrijf in kunstmatige intelligentie, xAI, "direct juridische stappen zet".

De techmiljardair leverde geen direct bewijs dat de iPhone-maker ChatGPT bevoordeelt in de lijst van populairste apps in de App Store. Volgens marktonderzoeker Sensor Tower staat de chatbot van OpenAI ook in de Google Play Store voor Android-apparaten op de eerste plaats.

Apple en OpenAI gingen eerder een samenwerking aan voor de integratie van ChatGPT in iPhones, Macs en iPads.