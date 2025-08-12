Noors staatsfonds verwacht meer Israëlische belangen te verkopen

ARENDAL (ANP/RTR) - Het Noorse staatsfonds verwacht meer Israëlische bedrijven af te stoten. Dat is onderdeel van een lopende evaluatie naar investeringen in het land vanwege de situatie in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, zei plaatsvervangend topman Trond Grande dinsdag tijdens een persconferentie.

Het fonds maakte maandag bekend Israëlische bedrijven financieel te straffen door honderden miljoenen aan investeringen terug te trekken en samenwerkingen stop te zetten. De grootste aandelenbelegger ter wereld had eind juni belangen in 61 Israëlische bedrijven. In de afgelopen dagen verkocht het fonds de aandelen van elf van die bedrijven. De namen van de bedrijven zijn niet bekendgemaakt.

Vorige week werd een spoedonderzoek gestart na mediaberichten dat het fonds een belang had genomen in een Israëlische straalmotorfabrikant die diensten levert aan Israëlische strijdkrachten.

Het staatsfonds had eind vorig jaar voor ruim 1,7 miljard euro aandelen in Israëlische bedrijven.