Politica Nieuw-Zeeland uit parlement gezet tijdens Palestinadebat

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 8:14
anp120825049 1
WELLINGTON (ANP/RTR/DPA) - Een Nieuw-Zeelandse politica is tijdelijk uit het parlement gezet tijdens een debat over een Palestijnse staat. Chlöe Swarbrick, een van de leiders van de Groene Partij, drong aan op sancties tegen Israël wegens oorlogsmisdaden. "Als we zes van de 68 parlementsleden uit het regeringskamp vinden met een ruggengraat, kunnen we aan de goede kant van de geschiedenis staan."
De parlementsvoorzitter noemde die uitspraak compleet onacceptabel en eiste excuses. Swarbrick weigerde en kreeg te horen dat ze de rest van de week niet meer welkom is. De voorzitter maakte later duidelijk dat het oppositielid ook eerder kan terugkomen als ze alsnog excuses aanbiedt.
Het parlement hield een spoeddebat nadat de regering had aangegeven zich te beraden op het eigen standpunt over mogelijke erkenning van een Palestijnse staat. Belangrijke bondgenoot Australië had aangekondigd dat het in september tot erkenning wil overgaan.
