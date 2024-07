Musk houdt te laat bekendmaken belang in Twitter op een foutje

NEW YORK (ANP/RTR) - Elon Musk meent dat hij een menselijke vergissing maakte toen hij in 2022 te laat zijn opgebouwde belang in Twitter bekendmaakte. Tegenover de rechtbank betoogt hij daarom dat een rechtszaak van boze beleggers niet door moet gaan. In een collectieve rechtszaak beweren beleggers juist veel geld te zijn misgelopen doordat hij elf dagen te lang verborgen hield dat hij een grote belegger in het socialemediabedrijf was geworden.

Musk kocht Twitter samen met andere investeerders in het najaar van 2022 volledig. Maar voorafgaand aan zijn bod op het socialemediabedrijf, nu bekend als X, kocht hij grote hoeveelheden aandelen van het bedrijf. Volgens de regels van de Amerikaanse beurswaakhond SEC had hij op 24 maart moeten bekendmaken dat hij 5 procent van het beursgenoteerde bedrijf bezat. Hij deed dit pas elf dagen later.

Volgens de beleggers die hem hebben aangeklaagd, deed Musk dit om geld te besparen. Als bekend zou worden dat de rijkste persoon op aarde belegde in Twitter, zouden aandelen in waarde stijgen. Dit terwijl Musk zijn belang stilletjes uitbouwde tot ruim 9 procent. Toen dat bekend werd, dikte de beurswaarde van Twitter met 27 procent aan. Het verzwijgen van het aanzienlijke belang zou Musk 200 miljoen dollar hebben bespaard.

De Tesla-baas ontkent kwaad in de zin te hebben gehad. "Dit was geen poging om te misleiden", staat in documenten die hij heeft ingediend bij de rechtbank in New York. "Alles wijst erop dat het een misverstand was."