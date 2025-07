Musk mikt op uitbreiding robotaxi naar San Francisco

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Tesla wil zijn zelfrijdende taxi's naar het gebied rond San Francisco brengen. Daarmee doet de elektrische autofabrikant onder leiding van Elon Musk een poging het gebruik van het voertuig uit te breiden na de kleinschalige lancering vorige maand in de Texaanse stad Austin.

Topman Elon Musk voorspelde op zijn socialemediaplatform X dat de robotaxi's van Tesla "waarschijnlijk over een of twee maanden" kunnen rondrijden in San Francisco. Dat is onder voorbehoud van goedkeuring door de autoriteiten. Hij zei ook dat de elektrische autofabrikant dit weekend zijn servicegebied in Austin wil uitbreiden.

Vorige maand vervoerden Tesla-auto's zonder menselijke bestuurders voor het eerst betalende passagiers. Die dienst ziet Musk als cruciaal voor de financiële toekomst van Tesla.

In een ander bericht op X zei Musk donderdag dat de door zijn start-up xAI ontwikkelde chatbot Grok "uiterlijk volgende week" beschikbaar komt in Tesla-voertuigen.