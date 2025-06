Golfer DeChambeau uitgeschakeld op US Open

OAKMONT (ANP/RTR) - Titelverdediger Bryson DeChambeau uit de Verenigde Staten is na twee dagen klaar op de US Open in Oakmont. De Amerikaanse golfer was in 2020 en 2024 de beste. Ook Phil Mickelson, die zes keer tweede werd, komt niet meer in actie op de Oakmont Country Club in Pennsylvania.

De Amerikaan Sam Burns gaat na twee dagen aan de leiding. Hij ging vrijdag rond in 65 slagen, vijf slagen onder het baangemiddelde en staat in totaal op drie onder par. Daarmee passeerde hij zijn landgenoot J.J. Spaun, die de leiding had na de eerste dag.

DeChambeau kwam tot een ronde van 77 slagen, zeven slagen boven het baangemiddelde. Hij eindigde na twee dagen op tien boven par.

Ook voormalige winnaars Justin Rose, Matt Fitzpatrick en Dustin Johnson haalden de 'cut' niet.