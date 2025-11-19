'Veel' Fed-beleidsmakers pleitten tegen nieuwe renteverlaging

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Een aanzienlijk aantal beleidsmakers bij de Federal Reserve heeft bij de recentste rentevergadering gepleit tegen een nieuwe verlaging van de leenkosten in december. Dat staat in de notulen van die vergadering eind oktober, toen de Fed de rente voor de tweede keer op rij verlaagde.

In het woensdag gepubliceerde verslag van die bijeenkomst staat dat er "veel" beleidsmakers waren die het "waarschijnlijk gepast" vonden om de rente de rest van dit jaar onveranderd te laten. "Enkele" deelnemers aan de rentevergadering vonden het juist een goed idee om de rente te verlagen, als de economie zich zou ontwikkelen zoals ze verwachten.

De notulen laten zien hoe onzeker het nog is wat de Fed volgende maand zal beslissen. Tijdens de persconferentie over het rentebesluit in oktober waarschuwde centralebankvoorzitter Jerome Powell al dat een nieuwe verlaging in december geen uitgemaakte zaak was.