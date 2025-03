Muziekconcern UMG zakt op Damrak na verkoop belang door Pershing

AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) ging vrijdag ruim 8 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De koersval volgde op de bevestiging van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman dat zijn investeringsbedrijf Pershing Square een deel van zijn aandelen UMG heeft verkocht. Ackman riep het muziekbedrijf, dat bekende popsterren als Taylor Swift en Billie Eilish vertegenwoordigt, eerder op om de beursnotering in Amsterdam te schrappen en naar Wall Street te gaan.

Ackman wil ook dat UMG zijn Nederlandse hoofdkantoor verplaatst naar de Verenigde Staten. Volgens de zakenman wordt UMG ondergewaardeerd op het Damrak en is dat mede te wijten aan het feit dat het bedrijf geen hoofdnotering heeft in New York. UMG verzette zich tegen die plannen.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 898,33 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 853,54 punten, na een verlies van 2,4 procent een dag eerder. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs won 0,2 procent. Londen steeg 0,1 procent, ondanks een onverwachte krimp van de Britse economie in januari. De beurzen in Hongkong en Shanghai lieten stevige winsten zien van 2,2 en 1,8 procent door speculatie op meer steun van de Chinese overheid om de consumptie in het land aan te jagen.