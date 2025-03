Handelsoorlog met VS is 'wake-upcall' voor Europa, zegt Lagarde

FRANKFURT (ANP/RTR) - Een wereldwijde handelsoorlog met de Verenigde Staten is een "wake-upcall" voor Europa. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) vrijdag gezegd in een interview met het BBC-programma HARDtalk. Volgens haar kan het Amerikaanse handelsbeleid ernstige gevolgen hebben voor de inflatie wereldwijd, maar ook leiden tot meer eenheid binnen Europa.

"Het wakkert de Europese energie aan. Het is een grote wake-upcall voor Europa", zei Lagarde over het handelsbeleid in de VS. "Misschien is dit opnieuw een Europees moment." Zij verwees daarbij onder andere naar de Europese Commissie en Duitsland, die hebben aangekondigd meer te willen investeren in defensie en infrastructuur. Daarmee is een einde gekomen aan jarenlange terughoudendheid om geld uit te geven, aldus Lagarde.

Lagarde stelt verder dat vooral de VS de gevolgen van hun eigen handelsbeleid zullen ervaren. De Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau deed een vergelijkbare uitspraak op donderdag. Hij noemde dat beleid een "tragedie" voor de Amerikaanse economie.