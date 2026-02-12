ECONOMIE
Na val van de baas: Coolblue wil nog dit jaar fietshelmen verkopen

Economie
door Redactie
donderdag, 12 februari 2026 om 6:01
bijgewerkt om donderdag, 12 februari 2026 om 6:57
anp110226220 1
Elektronicaketen Coolblue wil nog dit jaar beginnen met de verkoop van fietshelmen. "We zijn hard aan het nadenken om dit jaar met fietshelmen te starten. We hebben gesprekken met vrijwel elke fietshelmfabrikant, dus het zou zomaar eens heel snel kunnen gaan", zegt topman Pieter Zwart van Coolblue in een interview met het ANP.
Wanneer dit precies gebeurt, wil Coolblue pas later melden. De elektronicaketen maakte begin dit jaar bekend fietshelmen te willen verkopen, nadat Zwart van zijn fiets was gevallen en enkele tanden kwijtraakte. Inmiddels heeft hij nieuwe tanden. "Ik heb weer een glimlach", zegt hij hierover.
Na zijn val werd ook bekend dat Coolblue zijn fietsbezorgers verplicht met een helm op te fietsen. De ongeveer honderd Nederlandse bezorgers dragen die inmiddels, stelt hij. Fietsbezorgers van Coolblue in Duitsland en België droegen volgens hem al een helm.
Op de vraag waarom Nederlandse fietsbezorgers later pas een helm hoefden te dragen, antwoordt hij: "Ik denk dat de vraag is: waarom is het in Nederland niet normaal om met een fietshelm te fietsen? "
