NAM schort gaswinning onder Ameland op na brief over bodemdaling

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 13:12
anp110825083 1
ASSEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de gaswinning onder het oosten van Ameland onlangs voorlopig beëindigd. Dit bevestigen woordvoerders van de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na berichtgeving door de Leeuwarder Courant.
De toezichthouder heeft vorige maand een inspectiebrief naar de NAM gestuurd over bodemdaling door de gasproductie onder Ameland. Volgens het SodM was de bodemdaling in 2023 al boven de norm uitgekomen. De bodem op dat deel van het eiland was toen al met ruim 42 centimeter gedaald, terwijl dit maximaal 40 centimeter mag zijn.
De NAM laat weten het niet eens te zijn met de constatering van de toezichthouder. "Ondanks verschil van inzicht hierover, heeft de NAM de gasproductie uit het veld Ameland-Oost voorlopig gestopt", aldus de woordvoerder van het bedrijf. De gaswinning op zee blijft volgens de NAM wel doorgaan.
