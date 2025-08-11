ECONOMIE
Neergeschoten Colombiaanse presidentskandidaat overleden

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 13:04
BOGOTÁ (ANP/RTR) - Miguel Uribe, de Colombiaanse presidentskandidaat die twee maanden geleden tijdens een campagne-evenement werd neergeschoten, is overleden. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt op sociale media. Uribe werd op 7 juni onder meer twee keer in zijn hoofd geraakt en lag sindsdien in het ziekenhuis. De afgelopen dagen ging hij hard achteruit, melden zijn artsen.
De 39-jarige Uribe zat in de senaat en gold als leider van de rechtse oppositie. Hij was een fel criticus van de linkse president Gustavo Petro en zou het volgend jaar waarschijnlijk tegen hem opnemen bij de presidentsverkiezingen.
De politie heeft zes mensen opgepakt als verdachten in de zaak. De vermeende schutter is een 15-jarige jongen. Volgens de autoriteiten zat de guerrillagroep FARC achter de aanslag.
