Hamer: kabinet moet meer doen tegen geweld tegen vrouwen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet meer inzetten op een cultuurverandering om geweld tegen vrouwen tegen te gaan, stelt Mariëtte Hamer. De Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld ziet in het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA "nog onvoldoende aanknopingspunten". Het gereserveerde bedrag van ongeveer 10 miljoen euro is volgens Hamer niet genoeg.

"Het is goed dat er extra geld voor wordt uitgetrokken, maar het is te weinig voor een gehele aanpak die zowel gericht is op het voorkomen van de diverse vormen van geweld als op directe maatregelen wanneer geweld plaatsvindt", aldus Hamer.

De commissaris vindt het goed dat het kabinet één aanpak wil voor geweld tegen vrouwen, maar "het gebrek aan aandacht voor de onderliggende patronen baart mij zorgen", aldus Hamer. Zij stelt dat femicide en geweld tegen vrouwen "gedijen in een cultuur van vrouwonvriendelijkheid en ongelijkheid".

Gedragsverandering

Het is volgens Hamer belangrijk dat het kabinet inzet op een breed gesprek waarin het gaat over "respectvolle omgangsvormen en de machtsverhoudingen in de man-vrouwverhouding". Dat gesprek moet onder meer op scholen, maar ook thuis plaatsvinden. Hamer wil dat overheidscampagnes zich richten op gedragsverandering en bewustwording van geweld tegen vrouwen.

De Verenigde Naties vinden dat Nederland meer moet inzien dat huiselijk geweld vaak voortkomt uit de verhouding tussen man en vrouw. Tot dat gebeurt, voldoet Nederland niet aan het VN-Vrouwenverdrag, schrijft Hamer. Verder gaat in juli 2027 de Europese richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in, waarover de regeringscommissaris donderdag een advies publiceert. Nederland moet nog veel werk verrichten voordat daaraan wordt voldaan, stelt de regeringscommissaris.