Nasdaq scherpt recordniveau verder aan op wisselend Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met wisselende uitslagen gesloten, na de opmars naar nieuwe recordstanden deze week. De technologiegraadmeter Nasdaq scherpte daarbij het recordniveau van een dag eerder wel nog verder aan.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 45.834,22 punten. De Dow eindigde donderdag nog voor het eerst boven de 46.000 punten. De brede S&P 500 zakte licht tot 6584,29 punten. De Nasdaq steeg 0,4 procent tot 22.141,10 punten, mede geholpen door een winst voor Tesla van ruim 7 procent.

Het sentiment op Wall Street krijgt steun door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank volgende week gaat beginnen met het verlagen van de rente om de economie te stimuleren. Ook het optimisme rond kunstmatige intelligentie draagt bij aan de positieve stemming onder beleggers in New York.