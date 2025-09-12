Meer dan honderd doden door zinken boot Congo

KINSHASA (ANP/RTR) - In Congo zijn zeker 107 mensen om het leven gekomen bij het zinken van een boot. Het vaartuig vloog in brand op de Congorivier en kon niet meer worden gered. Volgens de regering zijn er ook nog 146 mensen vermist.

Reddingsdiensten waren massaal uitgerukt naar de plek van het ongeluk, nabij Lukolela. Ze hebben tot nu toe 209 mensen weten te redden.

Het brandende schip dreef op de oever van de rivier, waardoor daar ook meerdere huizen vlam vatten.

Bootongelukken komen vaker voor in Congo, met name door slecht onderhoud en doordat de schepen te zwaar worden belast. De rivier is nog altijd een belangrijke verkeersader voor Congolezen om van dorp naar dorp te reizen.