Nat voorjaar leidt volgens ING weer tot lagere voedselproductie

AMSTERDAM (ANP) - Nederland produceert ook dit jaar minder voedsel dan een jaar eerder. Met name aardappel- en groenteboeren kampen met de gevolgen van een "extreem nat voorjaar", meldt ING in een naar beneden bijgestelde verwachting voor 2024. Een lichtpuntje is de toename van de verwerking van cacao in ons land, ondanks grote wereldwijde schaarste. Voor onder meer chocolade moeten consumenten wel flink meer betalen.

De Nederlandse voedselproductie nam in 2023 en 2022 ook al af. Pas afgelopen juni kwam er een einde aan de aanhoudende periode van krimp, die veertien maanden duurde. Dat is volgens ING ongebruikelijk lang.

"In de eerste helft van 2024 hinderde de druk op het aanbod van grondstoffen een aantal subsectoren. Zo werden er 5 procent minder aardappels verwerkt en hebben conservenfabrikanten moeite om aan voldoende kwalitatief goede groenten te komen door het extreem natte voorjaar. Verder lag de melkaanvoer in de zuivelindustrie ruim 1,5 procent lager dan een jaar eerder", duidt ING in het nieuwe rapport.

In de rest van dit jaar treedt herstel op, geholpen doordat huishoudens meer te besteden krijgen. Maar met name de problemen bij aardappel- en suikerbietboeren zitten de industrie nog dwars. Daarom rekent ING nu op een verwachte krimp van 1 procent dit jaar. Vorig jaar was die min nog 1,8 procent.