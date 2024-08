Wielrenster Henderson verruilt Visma in 2025 voor Lidl-Trek

WATERLOO (ANP) - Wielrenster Anna Henderson verruilt Visma - Lease a Bike komend seizoen voor Lidl-Trek. De Britse winnares van zilver op de olympische tijdrit heeft een contract voor drie jaar getekend bij het team van onder anderen Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Vorige week meldde de Amerikaanse ploeg al de komst van Riejanne Markus van Visma - Lease a Bike.

"Mijn beslissing om van team te veranderen komt voort uit het verlangen naar nieuwe uitdagingen en kansen om te groeien als coureur", zegt de 25-jarige Henderson, die sinds 2021 voor de Nederlandse ploeg reed. "Mij aansluiten bij Lidl-Trek voelt als de juiste stap om mijn ontwikkeling voort te zetten. Al enkele jaren bewonder ik hoe het team koerst, in het bijzonder hun agressieve manier van rijden en de wijze waarop ze op elkaar bouwen."

Henderson werd dit jaar Brits kampioene in het tijdrijden en eindigde achter de Australische Grace Brown als tweede in de olympische tijdrit in Parijs. Ze eindigde in juni als tweede in de Ronde van Groot-Brittannië.